Der verzweifelte Versuch des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA), Eier aus Europa zu kaufen, offenbart die Doppelmoral von US- Präsident Donald Trump , der Kooperation nur dann fördert, wenn sie Washington nützt.

Obwohl die USA nach der Keulung von 35 Millionen Hühnern auf Europa zurückgreifen, um ihren Eiermangel zu beheben, kann der alte Kontinent die Nachfrage nicht decken.

Reuters berichtete, Washington habe sich mit Behörden in Dänemark und anderen europäischen Ländern in Verbindung gesetzt, um den Eierkauf zu beschleunigen und so den steigenden Preisen und Engpässen in den USA entgegenzuwirken.

Laut USDA-Daten kostete ein Dutzend große Eier der Güteklasse A in den USA zuletzt durchschnittlich 5,90 Dollar – fast doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Der Preisanstieg ist größtenteils auf einen weit verbreiteten Ausbruch der Vogelgrippe zurückzuführen, der die amerikanischen Geflügelbestände dezimiert hat.

Supermärkte horteten, Restaurants änderten ihre Speisekarten und die Preise erreichten Rekordhöhen aufgrund des Ausbruchs der Vogelgrippe, der in den USA zu Eierknappheit führte.

In den USA wird von Eierschmuggel auf internationalen Flügen und sogar von Diebstahl und Vermietung von Hühnern berichtet.

Der Antrag des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) erfolgte im Zuge einer Reihe neuer US-Zölle gegen mehrere Länder, darunter auch viele europäische, und der Drohung weiterer Zölle.

Washington hat Zölle auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte erhoben, und Brüssel hat Vergeltungszölle auf amerikanischen Whiskey und andere Produkte verhängt.

Die europäische Reaktion hat in den USA für Unmut gesorgt. Trump bezeichnete die EU sogar als eine der feindseligsten und missbräuchlichsten Steuer- und Zollbehörden der Welt, die geschaffen wurde, um die USA auszunutzen.

Doch als die Eierpreise in amerikanischen Supermärkten in die Höhe schossen, vergaß das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) den Handelskrieg und erließ rasch Notbestellungen an Länder wie Dänemark und die Niederlande, was die amerikanische Doppelmoral deutlich machte.

Angesichts einer öffentlichen Krise wenden sich die USA genau den Ländern zu, die sie mit Sanktionen belegt oder bedroht haben. Während der Energiekrise haben sie beispielsweise die Einfuhr venezolanischer Öle wieder aufgenommen und Eier aus europäischen Ländern gekauft.

Dieses wiederholte und widersprüchliche Verhalten offenbart einen grundlegenden Fehler der Trump-Regierung hinsichtlich der globalen Wirtschaftsregeln: Sie will die Vorteile der Globalisierung nutzen, ist aber nicht bereit, die Kosten der internationalen Arbeitsteilung zu tragen.

Eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit im internationalen Handel sollte Länder in Notsituationen stabilisieren. Trumps Missbrauch von Zöllen hat jedoch nicht nur Handelsstreitigkeiten mit mehreren Ländern verschärft, sondern auch die wirtschaftliche Sicherheit der USA beeinträchtigt, da der Kern des Welthandels auf einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit beruht.

Selbst eine Wirtschaftsmacht wie die USA ist auf den Weltmarkt angewiesen, um ihren Binnenbedarf zu decken und ihre eigenen Krisen zu bewältigen.

Die enge Verflechtung globaler Industrie- und Lieferketten führt dazu, dass die Volkswirtschaften aller Länder eng miteinander verknüpft sind.