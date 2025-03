Kieran Culkin und die Familie: Warum Hollywoods Oscar-Star sich für Kinder entscheidet

Teile die Wahrheit!

Der Schauspieler Kieran Culkin, dessen Karriere in der „Kevin – Allein zu Haus“-Reihe begann, in der er als jüngerer Cousin seines echten Bruders Macaulay Culkin auftrat, räumte kürzlich bei den Preisverleihungen ab und gewann einen Golden Globe, einen Preis des New York Film Critics Circle, einen SAG Award und den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in „A Real Pain“. In seiner Oscar-Rede erinnerte er seine Frau an ihre Abmachung, nach seinem Sieg noch mehr Kinder zu bekommen.

Während andere Stars in Selbstinszenierung versinken, setzt Kieran Culkin auf das Wesentliche: Familie. Sein Oscar-Sieg wurde zur Liebeserklärung an seine Frau – mit einer überraschenden Forderung.

Statt üblicher Dankesreden nutzte Oscar-Preisträger Kieran Culkin seinen Moment auf der Bühne für eine klare Botschaft: Familie ist das Zentrum seines Lebens.

Während Hollywood die Ideale der Selbstverwirklichung predigt, fordert Culkin von seiner Frau nicht nur ein weiteres Kind – sondern eine echte Rückbesinnung auf das Wesentliche. Das berichtet LiveAction.

Die Academy Awards sind traditionell ein Fest der Eitelkeiten. Hollywoods Stars danken ihren Managern, Agenten und Stylisten, oft garniert mit politischen Botschaften oder moralischer Selbstüberhöhung.

Doch Kieran Culkin durchbrach diesen Trend: Seine Rede war eine Ode an seine Familie – und eine humorvolle, aber tiefgründige Erinnerung an das, was wirklich zählt.

»Ich liebe dich, Jazz«, begann Culkin seine Rede an seine Ehefrau Jazz Charton. Dann kam er zur Sache: Vor einem Jahr habe er sie öffentlich um ein drittes Kind gebeten – unter der Bedingung, dass er gewinne.

Sie habe zugesagt, wohl in der Annahme, dass es nicht passieren würde. Doch jetzt hielt er den Oscar in den Händen und erinnerte sie: »Ich will eigentlich vier.«

Seine Botschaft war klar: Erfolg ist schön, doch ohne Familie bedeutungslos. Während viele seiner Kollegen in den Zirkus der Preisverleihungen eintauchen, sieht Culkin seinen wahren Lebenszweck woanders: bei seinen Kindern.

»Ich bin in erster Linie Vater« – Hollywoods untypischer Star.

Culkin gehört zu einer seltenen Spezies in Hollywood. In einer Branche, die Karriere um jeden Preis glorifiziert, sieht er das anders. »Ich bin ein Vater. Das ist meine wichtigste Rolle im Leben.«

Schon 2023 gab er zu, dass er sich lieber um seine Kinder kümmert, als neue Projekte anzunehmen. »Ich fühle mich am meisten wie ich selbst, wenn ich einfach ein Zuhause-Dad bin. Alles, was mich davon abhält, fühlt sich falsch an.«

Sein jüngster Film »A Real Pain« wäre fast nicht zustande gekommen, weil sich die Dreharbeiten mit seiner Zeit zu Hause überschnitten hätten. »Ich kann nicht so lange von meiner Familie getrennt sein«, erklärte er.

Er fuhr fort:

Vor etwa einem Jahr stand ich auf der Bühne und habe ganz dummerweise öffentlich gesagt, dass ich ein drittes Kind von ihr möchte, weil sie meinte, wenn ich den Preis gewinne … würde sie mir das Kind geben. Es stellte sich heraus, dass sie das sagte, weil sie nicht glaubte, dass ich gewinnen würde …