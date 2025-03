US-Vizepräsident: „Deutschland tötet sich selbst“ (Video)

Teile die Wahrheit!

US-Vizepräsident JD Vance erneuert seine Warnung zum kulturellen Suizid Europas durch Massenmigration und Einschränkung der freien Rede. Explizit erwähnt wieder das kaputte Deutschland und erklärt, dass die USA uns die Rettung nicht abnehmen könne und werde.

„JD Vance wettert erneut gegen Europa“, meint unter anderem die Berliner Zeitung. Tatsächlich spricht der US-amerikanische Vizepräsident Wahrungen und Wahrheiten zum tobenden Wahnsinn in Europa und insbesondere in Deutschland aus. Wie bereits bei seiner Rede auf der Münchener Sicherheitskonferenz äußerte er sich auch am Donnerstag in einem Interview mit Fox News zu den transatlantischen Beziehungen.

„Ja, die Europäer ärgern mich manchmal, und wir haben oft Meinungsverschiedenheiten, aber Europa ist auch die Wiege der westlichen Zivilisation“, so Vance.