Biowaffen in Aerosolform? Seltsame „diploide Biomasse“, die in Florida vom Himmel fallen, unter dem Mikroskop erfasst (Video)

Als Dr. Jane Ruby mir eine Probe schickte, die sie über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten in der Nähe von West Palm Beach, Florida, gesammelt hatte, dachte ich zunächst nicht viel darüber nach.

Obwohl ich zustimmte, die Probe unter einem leistungsstarken Digitalmikroskop zu untersuchen, erwartete ich außer Staub- und Schmutzpartikeln nicht viel zu finden.

Ich stimmte außerdem zu, die Probe in meinem Lebensmittellabor einer ICP-MS-Analyse (Massenspektrometrie) zu unterziehen, um die Konzentrationen von Aluminium und Schwermetallen zu bestimmen, und auch dort erwartete ich nicht viel zu finden.

Junge, lag ich falsch.

In beiden Punkten.

Unter dem Mikroskop zeigte diese Probe – entnommen von einer Plastikfolie, die Tomatenpflanzen auf ihrem Grundstück bedeckte – eine Vielzahl seltsamer biologischer Strukturen … Dinge, die winzigen Eiern, Bakterienkolonien, Pilzstrukturen, Algenmerkmalen und vielem mehr ähneln. (Whistleblower-Bombe: Chemtrails werden zur psychologischen Manipulation eingesetzt)

Die folgenden Mikroskopiefotos zeigen einige Details. Die am stärksten vergrößerten Fotos wurden mit einer etwa 2000-fachen Vergrößerung aufgenommen.

Hier ist eines, das die diploiden eiförmigen Strukturen zeigt, die über die Oberfläche des Kunststoffs verstreut sind.

Es scheint Millionen davon zu geben:

Wir wissen noch nicht, was sie sind, aber sie treten häufig in diploider Form mit verbindenden Mittelstrukturen oder Seitenstrukturen auf. Hier sehen Sie einen Verbinder für die Mittelstruktur:

Und hier ist ein Foto der gleichen Art diploider Biomasse mit Seitenwandverbindern:

Natürlich haben wir auch viele andere Objekte gesehen, bei denen es sich um Staubpartikel handeln könnte, sowie verschiedene in der Natur vorkommende Strukturen:

Wir sahen aber auch etwas, das aussah wie Bakterienkolonien, die auf der Oberfläche des Kunststoffs wuchsen:

Weitere Fotos finden Sie unten. Hier ist ein Tweet, der die bisherigen Ergebnisse zusammenfasst:

BOMBSHELL: Dr. Jane Ruby sent me a sample of a plastic sheet that was collecting fallout from the skies of Florida. This also collected fallout from a recent „fog“ event which sickened a lot of people. We were able to examine the samples both under the microscope and also via… pic.twitter.com/6Hmo3qwKJ8

— HealthRanger (@HealthRanger) April 2, 2025