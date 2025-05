Teile die Wahrheit!

Kardinal Luis Tagle von den Philippinen und der ghanaische Kardinal Peter Turkson gelten als Top-Anwärter auf das Papstamt, sagte Andrew Chesnut, der von Bischof Walter F. Sullivan geleitete Lehrstuhl für Katholische Studien an der Virginia Commonwealth University. Dies bestätigt meine Aussage in der Alex Jones Show vor einigen Tagen. Von Leo Zagami

Der plötzliche Vorstoß für Kardinal Luis Antonio Tagle ist jedoch ein Novum und könnte die Ernennung des ersten afrikanischen Papstes durcheinanderbringen.

Kardinal Tagle gilt für die Kommunistische Partei Chinas als Schlüsselfigur im Dialog des Vatikans mit China, insbesondere aufgrund seiner chinesischen und philippinischen Abstammung.

Er gilt als Brücke zwischen Rom und Peking, insbesondere angesichts der komplexen Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der chinesischen Regierung, die dem Vatikan seit der Amtseinführung des verstorbenen Jesuitenpapstes Franziskus Milliarden gespendet hat.

Diese schockierende Wahrheit wurde 2020 unter anderem von einem im Exil lebenden chinesischen Milliardär bestätigt. Er beschuldigte die chinesische Regierung, dem Vatikan jährlich 1,6 Milliarden Pfund an Bestechungsgeldern zu zahlen, um ihn daran zu hindern, Pekings umfassendes Vorgehen gegen die Religion zu kritisieren.

Der flüchtige Tycoon Guo Wengui behauptete in einem Podcast sogar öffentlich, die Kommunistische Partei habe den Heiligen Stuhl seit 2014 großzügig bezahlt, weil Peking „wollte, dass der Vatikan über Chinas Religionspolitik schweigt“. (Letzte Worte von Papst Franziskus: „Es gibt keinen Gott im Jenseits“ (Video))

Der heute 57-jährige, in den USA lebende Guo sagte in dem Interview, das kommunistische Land habe auch hohe Summen ausgegeben, um andere Länder – darunter Italien und Australien – daran zu hindern, ihre Bedenken zu äußern.

Es bestehen keine offiziellen bilateralen Beziehungen zwischen der Volksrepublik China (VRC) und dem Heiligen Stuhl. Der Heilige Stuhl erkennt die Republik China (Taiwan) seit der Aufnahme von Beziehungen zur Regierung der Republik China im Jahr 1942 als Vertreter Chinas an.

Dank des verstorbenen Pädophilen und entlassenen Kardinals Theodore McCarrick wurde jedoch im September 2018 ein Abkommen zwischen der VRC und dem Heiligen Stuhl unterzeichnet, das es dem Papst erlaubte, von der KPCh genehmigte Bischöfe zu ernennen und angeblich ihr Veto einzulegen.

Im Oktober 2024 verlängerten der Vatikan und China ihr „Vorläufiges Abkommen über die Ernennung von Bischöfen“ um weitere vier Jahre, nachdem es 2022 erneuert worden war.

Niemand kennt den Inhalt, außer dass der Vatikan absolut nichts über die Kontrolle und Einschränkung des Christentums innerhalb seiner Grenzen sagt.

Ihr Ziel besteht darin, den Glauben aus China und von den Jesuiten verschwinden zu lassen, wie Sie in meinem neuen Buch „ CONFESSIONS OF AN ILLUMINATI VOLUME 12 – Geschichte, Geheimgesellschaften und Politik der jesuitischen Neuen Weltordnung und ihres luziferischen Hofes" erfahren werden, das in der ersten Maiwoche erscheint.

Dieses Konklave entwickelt sich zu einer Entscheidung zwischen dem Ansatz von Kardinal Tagle, der von der 1957 von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gegründeten Chinesischen Katholisch-Patriotischen Vereinigung (CCPA) unterstützt wird, und Kardinal Peter Turkson, der, wie ich 2022 in „Confessions of an Illuminati Volume 7: From the Occult Roots of the Great Reset to the Populist Roots of The Great Reject“ erklärte, ein Favorit des Weltwirtschaftsforums und der Davos-Mafia für das Papstamt ist.

Ich setze immer noch auf Kardinal Peter Turkson oder zumindest einen anderen Afrikaner, da sowohl die BBC (British Broadcasting Corporation)

