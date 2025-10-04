Gesundheit: Kurkuma verlangsamt das Fortschreiten chronischer Nierenerkrankungen

Teile die Wahrheit!

Kurkuma ist ein Superfood mit vielen bekannten gesundheitlichen Vorteilen, die oft auf Curcumin, seinen Hauptwirkstoff, zurückgeführt werden.

Tatsächlich hat eine Studie ergeben, dass die Einnahme von Curcumin dazu beiträgt, den Gehalt an nützlichen Darmmikroben zu erhöhen, die die Wirkung von Giftstoffen begrenzen.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass Curcumin zur Linderung der Symptome einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) beitragen kann .

Der Studie zufolge stimuliert Curcumin die Produktion proteolytischer Enzyme, die am Stoffwechsel der urämischen Toxine Indoxylsulfat (IS) und p-Kresylsulfat (PCS) beteiligt sind. Beide tragen zum Fortschreiten von Nierenerkrankungen bei. Beide sind zudem direkt für das Fortschreiten von Nierenschäden und erhöhte kardiovaskuläre Risiken verantwortlich.

Mit zunehmender Nierenschädigung steigt der Spiegel beider Moleküle. Bei CKD-Patienten, die Curcumin einnahmen, konnten jedoch keine erkennbaren Erhöhungen der Plasmakonzentrationen festgestellt werden.

„Normalerweise steigt der urämische Toxinspiegel mit fortschreitenden Nierenschäden an, doch dies wurde nach der Supplementierung nicht beobachtet“, erklärten die Forscher. „Interessanterweise lässt sich sowohl nach drei als auch nach sechs Monaten der Curcumin-Phytosomen-Supplementierung ein Rückgang der Gesamt- und freien PCS-Werte feststellen.“

Curcumin hat positive antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften . Es ist häufig Gegenstand von Studien, da Wissenschaftler weiterhin die möglichen Einsatzmöglichkeiten zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis und Colitis ulcerosa erforschen. (Gesundheit: Kurkuma stoppt das Wachstum von Krebszellen)

Entzündungen und chronische Nierenerkrankungen

Schätzungsweise 13,4 Prozent der Weltbevölkerung leiden an einer chronischen Nierenerkrankung . CKD ist zudem einer der Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen .

Immer mehr Daten geben Aufschluss über die Rolle der Darmmikrobiota bei bestimmten homöostatischen Funktionen und die „metabolische Belastung“ durch eine Dysbiose der Darmmikrobiota infolge einer CNI. Zu dieser Belastung gehört die Überproduktion urämischer Toxine und entzündungsfördernder Zytokine, die mit Nebenwirkungen in Verbindung gebracht werden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die meisten Menschen mit CKD „anhaltend unter einer leichten chronischen Entzündung“ leiden.

Dieses „Inflammaging“ oder entzündungsbedingte Altern entwickelt sich zu einem zentralen Pathomechanismus des Alterns. Dies deutet darauf hin, dass es möglich ist, die Krankheitslast bei älteren Patienten zu reduzieren.

So kann beispielsweise die Ergänzung mit Probiotika , Präbiotika oder Nutrazeutika dazu beitragen, klinische Ergebnisse zu verändern, „die direkt oder indirekt durch Veränderungen des Entzündungs- und Oxidationsstatus vermittelt werden“.

Ergebnisse von In-vitro-Studien belegen die entzündungshemmenden Eigenschaften von Curcumin, die zur Senkung der Plasmazytokine beitragen. Mit der Studie wollten die Forscher die Auswirkungen oraler Nahrungsergänzungsmittel auf die Darmflora und die Wechselwirkung zwischen Ernährungs-, Entzündungs- und Oxidationsstatus untersuchen.

Curcumin-Supplementierung und mikrobielle Vielfalt im Darm

Für die Studie arbeitete das Forschungsteam mit 24 älteren männlichen und weiblichen Freiwilligen mit chronischer Nierenerkrankung.

Darüber hinaus wurde während der sechsmonatigen Studie eine Kontrollgruppe von 20 männlichen und weiblichen Freiwilligen ähnlichen Alters ohne CKD untersucht.

Die Patienten mit chronischer Nierenerkrankung erhielten zweimal täglich eine 500-Milligramm-Dosis (mg) Meriva-Tabletten mit lebensmittelechtem Lecithin- Curcumin . Die Tabletten enthielten eine standardisierte Menge von 100 mg hoch bioverfügbarer Curcuminoide.

Die Forscher führten drei Tage lang ein Ernährungstagebuch, um die Nahrungsaufnahme der Freiwilligen zu dokumentieren. Faktoren wie klinische Parameter, anthropometrische Daten und Körperzusammensetzung, Ernährungsgewohnheiten sowie Stuhl- und Blutproben wurden zu Beginn, nach drei und sechs Monaten erhoben.

Die Analyse ergab, dass in der Gruppe mit chronischer Nierenerkrankung nach drei Monaten eine erhebliche Abnahme des Fettmasseanteils und ein positiver Anstiegstrend des Anteils der fettfreien Masse (FFM) zu verzeichnen war.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Einnahme von Meriva eine Verschiebung der mikrobiellen Vielfalt im Darm hin zu einer „Gesundheitsgemeinschaft“ mit einer Zunahme der relativen Häufigkeit dreier schützender Bakterienarten förderte:

Lactobacillaceae nahmen nach sechs Monaten im Vergleich zu drei Monaten signifikant zu.



Vom Ausgangswert bis zum sechsten Monat kam es zu einem progressiven Anstieg der Prevotellaceae .



Insgesamt war ein stetiger Anstieg von Lachnospira zu verzeichnen .



Auch die Aufnahme von Phosphor und Kalium, beides Indikatoren für eine eingeschränkte Nierenfunktion, wurde reduziert. Die Supplementierung reduzierte zudem den Plasmaspiegel entzündungsfördernder Zytokine und verringerte die Lipidperoxidation. Dies ist wichtig, da übermäßige Lipidperoxidation mit Zellschäden in Verbindung gebracht wird.

Die Ergebnisse zeigten, dass bei CKD-Patienten nach drei Monaten ein durchschnittlicher Rückgang von 18 Prozent und nach sechs Monaten ein durchschnittlicher Rückgang von 25 Prozent zu verzeichnen war. Im Vergleich zu den Probanden in der Kontrollgruppe waren die Werte deutlich niedriger.

Die tägliche Kalorienaufnahme sank in der Curcumin-Gruppe ebenso wie die Kohlenhydrat- und Proteinaufnahme vom Ausgangswert bis zum dritten und sechsten Monat.

Das Forschungsteam ist überzeugt, dass die Ergebnisse die Erkenntnisse ähnlicher Studien zum Nutzen der Curcumin-Einnahme stützen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 04.10.2025