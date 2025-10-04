Steht ein großes False-Flag-Ereignis unmittelbar bevor?

Teile die Wahrheit!

Haben Sie das Gefühl, dass wir kurz vor einem weiteren Wendepunkt stehen? Würde mir jemand diese Frage in diesem Moment stellen, müsste ich sie bejahen.

Ich persönlich werde den gesamten Oktober über in höchster Alarmbereitschaft sein, denn es sieht so aus, als stünden uns einige wirklich große Dinge bevor. Von Michael Snyder

Insbesondere wird viel darüber geredet, dass ein großer Angriff unter falscher Flagge unmittelbar bevorstehe. Die Ukrainer wissen, dass sie ihren Krieg gegen Russland nur gewinnen können, wenn sich die NATO in die Kämpfe einmischt.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, behauptet , die Ukrainer planen einen Angriff auf NATO-Gebiet und schieben die Schuld dafür den Russen zu …

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat den unmittelbar bevorstehenden Ausbruch des Dritten Weltkriegs vorhergesagt, falls sich die Berichte ungarischer Medien über Kiews Pläne für eine Operation unter falscher Flagge in Rumänien und Polen bestätigen sollten.

In ihrem Telegram-Kanal machte sie auf Berichte mehrerer ungarischer Medien aufmerksam, denen zufolge Wladimir Selenskyj Sabotageakte in Rumänien und Polen durchführen und Russland die Schuld dafür geben wolle.

„Sein Büro in der Bankowaja-Straße bereitet seine eigene Version des ‚Gleiwitz-Vorfalls‘ vor – mit dem Ziel, einen Casus Belli für einen Krieg zwischen Russland und der NATO zu schaffen“, erklärte sie. „Wenn sich all dies bestätigt, müssen wir zugeben: Noch nie in der Neuzeit war Europa dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs so nahe.“ (Mit einem Atomkrieg zu liebäugeln ist eine wirklich schlechte Idee, denn es würde einen nuklearen Winter auslösen, der zwei Drittel der Weltbevölkerung töten könnte)

Sacharowa ist nicht die Einzige, die solche Vorwürfe erhebt.

Tatsächlich warnte der russische Auslandsgeheimdienst am Dienstag, dass eine ukrainische Sabotagegruppe einen Angriff in Polen planen würde, um „NATO-Länder in einen bewaffneten Konflikt mit Moskau zu verwickeln“ …

Der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung, in der er behauptet, die Ukraine plane einen Angriff unter falscher Flagge in der Europäischen Union. Moskau erklärte, bei dem geplanten Angriff handele es sich um eine ukrainische „Sabotagegruppe“, die sich als russische und belarussische Spezialkräfte tarne und nach Polen reisen werde, um „europäische NATO-Staaten in einen bewaffneten Konflikt mit Moskau zu verwickeln“.

„Kiew hofft, die europäischen Länder zu einer möglichst harten Reaktion auf Russland zu bewegen, vorzugsweise auf militärische Weise“, erklärte der SVR.

Der Grund, warum die Russen ihr Wissen preisgeben, liegt darin, dass sie hoffen, durch die frühzeitige Aufdeckung eines False-Flag-Ereignisses dieses zu verhindern.

Hoffentlich gelingt ihnen das, denn derzeit befinden wir uns in einer Grauzone, die irgendwo zwischen Krieg und Frieden liegt.

Wenn Sie daran zweifeln, denken Sie einfach an etwas, das der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gerade gesagt hat.

Auf einer Konferenz in Düsseldorf gab er offen zu, dass „wir keinen Frieden mehr haben“ …

Der deutsche Bundeskanzler nahm in seiner Rede auf der Düsseldorfer Konferenz kein Blatt vor den Mund und skizzierte die düstere Zukunft, die dem Westen bevorsteht.

„Lassen Sie es mich in einem Satz ausdrücken, der auf den ersten Blick vielleicht ein wenig schockierend ist … wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir haben auch keinen Frieden mehr“, sagte er.

Er fügte hinzu, Russland führe einen „Krieg gegen unsere Demokratie und einen Krieg gegen unsere Freiheit“, da es versuche, die Einheit der EU zu untergraben.

Gestern habe ich neun Anzeichen dafür aufgelistet , dass sich die USA und die NATO auf einen Krieg vorbereiten.

Die bedrohlichste Entwicklung ist für mich die Tatsache, dass die USA ernsthaft erwägen, Tomahawk-Marschflugkörper in die Ukraine zu schicken.

Es versteht sich von selbst, dass die Ukrainer die Tomahawks nicht allein einsetzen könnten. US-Militärpersonal müsste hinzugezogen werden …

Sollten die USA der Ukraine Tomahawks liefern, müssten die Raketen entweder von US-amerikanischen oder britischen Technikern bedient werden und durch US-amerikanische Aufklärungsarbeit unterstützt werden, um Ziele auszuwählen und die Raketen so zu programmieren, dass sie diese treffen.

Russland würde die Tomahawk-Raketen als direkte US-Intervention betrachten, und tatsächlich gibt es für die USA keine Möglichkeit, den Einsatz dieser Waffen zu leugnen. Das bedeutet: Wenn Trump die Raketen genehmigt, weist er gleichzeitig das US-Militär (oder die britischen Stellvertreter) an, sie gegen Russland einzusetzen.

Das dürfen wir nicht tun.

Wenn Tomahawk-Marschflugkörper mitten in Moskau einschlagen würden, würden die Russen durchdrehen.

Doch die westlichen Politiker versuchen verzweifelt, den Verlauf des Krieges zu ändern, denn die Russen machen einfach weiter.

Einem auf Zero Hedge veröffentlichten Bericht zufolge stehen die Russen kurz davor, die Stadt Kupiansk einzunehmen …

Der ukrainische öffentlich-rechtliche Sender hromadske zitierte Andrii Besedin, den Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kupiansk, in seiner landesweiten gemeinsamen Nachrichtensendung rund um die Uhr mit der Aussage :

Die Lage ist kritisch. Zusätzlich zu den Sabotage- und Aufklärungsgruppen, die in die Stadt eingedrungen sind oder sind, führt der Feind umfangreiche Angriffe auf die Stadt und das umliegende Gebiet durch. Die Nähe zur Frontlinie ermöglicht es ihm, mit allem zuzuschlagen, was ihm zur Verfügung steht: Panzern, Mörsern, Artillerie und Mehrfachraketenwerfern. Täglich werden gelenkte Fliegerbomben auf dem Gebiet der Kupiansker Hromada abgeworfen. Glasfaser-FPV-Drohnen, die durch elektronische Kriegsführung nicht gestört werden können, machen effektiv Jagd auf Zivilisten und Fahrzeuge. Jede Route in und durch die Stadt, alle logistischen Routen werden leider von feindlichen Drohnen überwacht.

Besedin fügte hinzu, die Infrastruktur der Stadt sei zusammengebrochen: Es gebe weder Strom noch Wasser, Gas, Mobilfunk oder soziale Dienste. Hunderte Einwohner hätten sich bisher geweigert, die Stadt zu verlassen.

Dies deckt sich mit Berichten, denen zufolge die noch in der Stadt verbliebenen Zivilisten die Stadt nur zu Fuß verlassen und dann nach Westen gelangen können. Fällt Kupjansk, wird ein großer Teil der Nordostfront wahrscheinlich von den Russen eingeschlossen sein, was ihnen einen Vormarsch auf Charkiw ermöglichen wird.

Sollte Kupjansk fallen, wäre das ein schwerer Schlag für die Regierung in Kiew.

Und je verzweifelter die Regierung in Kiew wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich zu einer wirklich dummen Tat entschließt.

Unterdessen scheint es, als würden die Dinge im Nahen Osten bald sehr „interessant“ werden.

Diese Woche stellte Präsident Trump seinen 20-Punkte-Plan für den Frieden im Gazastreifen vor, und dieser Plan wurde von der israelischen Regierung schnell angenommen …

US-Präsident Donald Trump legte am Montag während einer Pressekonferenz im Weißen Haus mit dem dort zu Besuch weilenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu seinen Plan zur Beendigung des Gaza-Krieges dar. Er erklärte, Washington sei „mehr als nur kurz davor“, eine Einigung zu erzielen, nachdem Jerusalem den Vorschlag angenommen und sich die arabischen und muslimischen Länder zur Entwaffnung der Hamas verpflichtet hätten.

Wenn auch die Hamas den Plan akzeptiert, wird der Krieg im Gazastreifen endlich ein Ende finden.

Präsident Trump hat angedeutet, dass er der Hamas „drei oder vier Tage“ Zeit geben werde , um eine endgültige Entscheidung zu treffen …

Präsident Trump hat der Hamas „drei oder vier Tage“ Zeit gegeben, seinem Gaza-Friedensabkommen zuzustimmen, andernfalls werde die palästinensische Terrorgruppe „ein sehr trauriges Ende“ erleben.

In einem Gespräch mit Reportern am Dienstag pries Trump sein 20 Punkte umfassendes Friedensabkommen als den besten Weg, den zwei Jahre andauernden Konflikt im Gazastreifen zu beenden, nachdem Israel den Bedingungen gestern zugestimmt hatte.

„Wir warten nur auf die Hamas“, sagte Trump, als er seine Frist vorstellte.

Die Hamas sollte dieses Angebot annehmen.

Leider sieht es so aus, als ob das nicht passieren wird.

Laut Reuters scheinen die Hamas-Führer zu glauben, dass dieser Deal „unmögliche Bedingungen“ enthält …

Der Plan sieht einen sofortigen Waffenstillstand, den Austausch aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln gegen palästinensische Gefangene aus Israel, einen schrittweisen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen, die Entwaffnung der Hamas und die Einsetzung einer Übergangsregierung unter Führung eines internationalen Gremiums vor.

Eine der Hamas nahestehende Quelle erklärte gegenüber Reuters, der Plan sei „vollkommen zugunsten Israels ausgerichtet“ und stelle „unmögliche Bedingungen“, die auf die Eliminierung der Gruppe abzielten.

Wenn die Hamas das Abkommen ablehnt, wird es keine weiteren Verhandlungen geben.

Israel verspricht bereits, „die Arbeit zu Ende zu bringen“ , und das bedeutet, die Hamas vollständig zu eliminieren.

Ich werde den Nahen Osten in den kommenden Wochen aufmerksamer denn je beobachten.

Sagen wir einfach, dass es mich nicht schockieren würde, wenn es zu einer Art „unerwarteter Überraschung“ käme.

So vieles , worüber ich seit Jahren schreibe, beginnt sich nun direkt vor unseren Augen abzuspielen.

Wir sollten unsere Politiker dazu drängen, sich für den Frieden einzusetzen, doch ich habe das Gefühl, dass uns bald jede Hoffnung auf Frieden genommen wird.

