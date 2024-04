Energiewaffen brennen gezielt Städte nieder um die Menschen daraus zu vertreiben (Video)

Teile die Wahrheit!

Roter Himmel, schwarze Erde. Der US Bundesstaat Texas stand über Wochen in Flammen. Der von den Behörden als „Smokehouse Creek Fire“ bezeichnete Waldbrand brach Ende Februar aus und zerstörte eine Fläche von 400.000 Hektar.

Offiziell gehen die Behörden von Brandstiftung aus und machen den Klimawandel mitverantwortlich. Anderslautende Stimmen behaupten, dass Energiewaffen im Spiel waren. Diese Hypothese wirft viele beunruhigende Fragen auf. Von Frank Schwede

Es ist nicht der erste verheerende Brand in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Bereits im August vergangenen Jahres hat ein gigantisches Feuer auf der Ferieninsel Maui gewütet und mehr als achtzig Todesopfer gefordert.

Die unter Touristen beliebte historische Stadt Lahaina, die vor der Katastrophe rund 13.000 Einwohner zählte, wurde dabei komplett zerstört. Ob in Texas, auf Maui oder bereits Jahre zuvor in Kalifornien: Experten sprechen bereits von einer selektiven Zerstörung.

Rückblick: Im Oktober 2017 wütete in der Region um San Francisco eine gigantische Feuerwalze. Die apokalyptischen Bilder gingen um die Welt. Im Verlauf einer Woche loderten gleich 22 Brandherde in Kalifornien.

Während ein Großteil der Bäume verschont blieb, wurde wichtige Infrastruktur in Schutt und Asche gelegt. Das ist auch erfahrenen Brandexperten und dem Gouverneur von Texas, Greg Abbot, aufgefallen. Abbot sagte in einem Interview:

„Ich habe einige außergewöhnliche Schäden in unserem Staat gesehen und beobachtet, die durch Hurrikane oder Tornados verursacht wurden. Wenn man die Folgen dieser Schäden sieht, sieht man oft Überreste, die noch vorhanden sind. Wenn man sich die Schäden anschaut, die hier entstanden sind, dann sieht man, dass alles weg ist, völlig verschwunden. Auf dem Boden liegt nichts als Asche.“

Deshalb stellte Abbot die Frage, was hier passiert ist und warum sich die Feuer zu gewöhnlichen Buschbränden aus der Vergangenheit, wo meistens nur Waldflächen zerstört wurden. so deutlich unterscheiden. (Die Macht des HAARP-Projekts, überall auf der Erde Energie freizusetzen, die mit Atombomben konkurriert)

Richten sich die Feuer möglicherweise gezielt gegen die Infrastruktur und die dort lebende Bevölkerung, was viele Beobachter bereits seit langem vermuten?

Eine beunruhigende Frage mit einer möglicherweise noch beunruhigenden Antwort, weil es sich, wenn die Vermutung zutrifft, um einen kriegerischen Akt gegen die Zivilbevölkerung handel würde.

In Berichten der Netzmedien ist von Energiewaffen die Rede, genauer gesagt von Laserwaffen, die von Flugzeugen oder Hubschraubern aus abgefeuert werden.(Chemtrail-Projekte zur Veränderung des Erdklimas, die einst als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wurden, weiten sich jetzt weltweit offen aus)

Es kommt auf das richtige Dach an

Ein britisches Laserwaffensystem ist bekannt unter dem Name „Dragon-Fire“. Diese 50 Kilowatt starke Laserwaffe wurde primär als Energiewaffe zur Abwehr von Drohnen und Raketen entwickelt.

Laut einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums soll „Dragon-Fire“ präzise genug sein, um eine Münze aus einem Kilometer Entfernung zu treffen. Die durch den Laserstrahl transportierte Hitze verbrennt das anvisierte Objekt oder bringt es zur Explosion. Bei den Zielen kann es sich durchaus auch um Industrieanlagen oder Wohnhäuser handeln.

Seltsam ist eine Äußerung von US Präsident Joe Biden, der kürzlich auf einer Pressekonferenz sagte, dass bestimmte Dachmateriealien Häuser vor der Zerstörung durch Waldbrände schützen können. Wörtlich sagte Biden:

„Wenn man über diese bis auf die Grundmauern niedergebrannten Gebiete fliegt, sieht man im Nebel von 20 Häusern, die gerade völlig zerstört wurden, ein Haus, das dort steht, weil es das richtige Dach hatte. (…) Und übrigens, ist ihnen aufgefallen, dass die Orte mit guten Dächern beim Überfliegen mit dem Hubschrauber nicht brannten!“

Was hat der Präsident damit gemeint? Wie können bestimmte Materialien ein Haus vor einer Naturkatastrophe wie einen Waldbrand schützen? Das macht keinen Sinn.

Es würde nur dann einen Sinn ergeben, wenn die Gebäude gezielt zerstört wurden und vorab darüber in Kenntnis gesetzte Bürger die Zerstörung ihrer Häuser dadurch verhindert haben, dass sie ihr Dächer mit einer bestimmten Farbe als Art Code kenntlich gemacht haben.

Obwohl viele Indizien dafür sprechen, dass auf Maui und in Texas gezielt Energiewaffen eingesetzt wurden, wurden angeblich Brandstifter festgenommen, die die Brände auf klassische Weise gelegt haben sollen. Und wie immer stellt sich die Frage nach dem Motiv.

Beunruhigend sind in diesem Zusammenhang die Pläne der Vereinten Nationen, Menschen aus ländlichen Gebieten zu vertreiben, um dort sogenannte „Smart Cities“ zu errichten. Die Pläne, die der „Agenda 21“ zugrunde liegen, scheinen genau mit den Gebieten zu korrelieren, wo in Texas, in Kalifornien und auf Maui die Flammen loderten.

Angeblich existiert ein geheimes Dokument des US Militärs mit dem Titel „Waldbrände als militärische Waffe“. Das lässt vermuten, dass es offenbar entsprechende Pläne gibt, Waldbrände zum Abriss ganzer Städte und Dörfer zu nutzen, um sie als Smart Cities wieder aufzubauen.

Die Vereinten Nationen, die die Politik der offenen Grenzen in den USA und mehreren anderen Ländern planen, haben sogar offen zugegeben, die Landflächen von Menschen zu säubern, um sie in Smart Cities umzusiedeln.

Das ist auf einer Karte der Agenda 21 nachprüfbar, auf der ausgewiesene Sperrgebiete eingezeichnet sind, die in Verbindung stehen mit den Bränden im Bundestaat Kalifornien.

Zukünftig nur noch 15-Minuten-Städte

Kalifornien blieb kein Einzelfall: Vor neuen Jahren wurden die Pläne für den Bau einer Smart City auf Maui öffentlich; doch die Einheimischen, deren Familien seit Generationen dort gelebt haben, lange bevor Hawaii von den USA annektiert wurde, standen den Plänen der Vereinten Nationen im Weg. Sie mussten weg!

Um die Bewohner von Lahaina an der Flucht zu hindern, wurden von den örtlichen Behörden die wichtigsten Zugangsstraßen gesperrt. Anschließend zahlte die US-Regierung den Hinterbliebenen der Opfer siebenhundert US Dollar Entschädigung pro Haushalt.

Hier ein weiteres aktuelles Beispiel: Im April 2023 fand im chilenischen Vina del Mar eine Konferenz statt, bei der es um die Frage ging, wie man die Gemeinde beim Bau intelligenter Städte unterstützen kann. Vor einem Monat wurde die bei Touristen beliebte Küstenstadt Vina del Mar ebenfalls durch ein Feuer nahezu komplett zerstört.

Texas ist laut Plan „Vision 2045“ der Vereinten Nationen der absolute Favorit aller US Bundesstaaten für den Bau sogenannter 15-Minuten-Städte. Ist es ein Zufall, dass genau dort am 26 Februar 2024 die größten Brände in der Geschichte des Landes ausbrachen?

„Vision 2045“ spricht von der Verantwortung, das Schicksal der Menschheit zu gestalten, in einer Welt, die sich gerade mitten im Umbruch befindet.

Und wenn es sein muss, auch gegen den Willen der Bevölkerung.

Die Vereinten Nationen scheinen ihren Plan um jeden Preis umzusetzen – koste es, was es wolle. Selbst Menschenleben spielen dabei keine Rolle.

Doch das ist keine Verantwortung, sondern Menschenverachtung.

Die Feuer auf Maui und Texas könnten also tatsächlich mit einer gerichteten Energiewaffe, etwa mit einem Laser Weapon System von Lockheed Martin, ausgelöst worden sein. Dieser Laser kann bequem von Schiffen, Hubschraubern und Militärfahrzeugen eingesetzt werden.

Die US Regierung hält derzeit mehr als 5000 militärtechnologische Patente geheim. Dazu gehören auch Energiewaffen, von denen bisher niemand etwas weiß.

Auch wenn der Einsatz von Energiewaffen nur eine Theorie unter vielen ist, ist die Existenz dieser Waffe mitlerweile eine Tatsache. Bereits Jahr 1985 wurde in einem Beitrag des US Senders CNN bestätigt, dass EMFs, Directed Energy Weapons, die neue Generation von Kriegswaffen sind.

Im Fall der Feuer in Kalifornien hat der militärische Nachrichtendienst sogar öffentlich zugegeben, dass Laser- und Teilchenstrahlwaffen getestet wurden, die an Drohnen und Flugzeugen montiert waren.

Sollten in Kalifornien, auf Maui und jüngst in Texas tatsächlich Energiewaffen zum Einsatz gekommen sein, hinterlässt das viele Fragen – vor allem über die Sicherheit und Souveränität sämtlicher Länder und Staaten.

Während Militärexperten die Entwicklung solcher Waffensysteme als Meilenstein der Militärtechnologie feiern, sehen andere darin zu Recht eine potentielle Gefahr für die gesamte Zivilbevölkerung.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.04.2024