Jesuitenritual auf der Weltbühne: Trump-Kundgebungen in der Bronx

Teile die Wahrheit!

Als kleine Abwechslung zum inszenierten Theater des Strafprozesses gegen Trump hielt das Trump-Wahlkampfteam am Mittwochabend, dem 23. Mai 2024, eine Kundgebung im Crotona Park ab, einem öffentlichen Park in New Yorks vielfältigstem und wirtschaftlich am stärksten benachteiligtem Bezirk. Von Joachim Bartoll

Wie Sie wissen sollten, hat Donald Trump eine jesuitische Ausbildung und kommt aus einer Familie mit engen freimaurerischen und satanischen Verbindungen.

Daher ist alles, was er tut, auf den Jesuitenorden und die Freimaurerorden ausgerichtet – und der 23. Mai war ein perfekter Tag für ein Jesuitenritual.

Der 23. Mai hatte die Numerologie der 72- und 54 -Tage und war der 144. Tag des Jahres. Außerdem fiel der Dow Jones um 1,53 %, wie die 153 …

23. Mai = 144. Tag des Jahres

Dow Jones verliert 1,53 %, also 153

23.05.2024 = 5 + 2+3 + (20) + (24) = 54

23.05.2024 = 5 + 23 + 20 + 24 = 72

Jesuitenorden = 144, 153, 54, 72

Wie Sie sehen, passte der 23. Mai fast perfekt zum „Jesuitenorden“, daher wurde der Dow manipuliert, um eine Vier-Ziffern-Übereinstimmung mit diesem Datum zu erzielen. So machen sie es ständig, und Trump war an diesem Ritual beteiligt, wie Sie unten sehen werden. (Die 60-Dollar-Bibel von Trump und Greenwood: Das Antichrist-Enthüllungs-Skript)

Der 23. Mai war der 167. Tag vor den US-Wahlen, und diese ungewöhnliche Kundgebung war Teil des Präsidentschaftsrennens 2023 zwischen Trump und Biden.

Präsidentschaftswahl 2024 = 167

Und 167 ist die 39. Primzahl. Die Rallye fand in New York statt und der Dow Jones fiel auf 39.000, also wie die 39 .

New York = 39

Bund = 39

Geheimhaltung = 39

Freimaurerei = 39

300x250

Die Kundgebung fand im Crotona Park statt und passte perfekt ins Drehbuch, da Trump gemäß der Neuinszenierung der Offenbarung des Johannes als siebter König zurückkehren und damit erneut US-Präsident sein wird.

Crotona Park = 51, 66, 66

US-Präsident = 51, 66, 66

Der 23. Mai war zugleich der Tag, an dem bis zum Ende des Jahres noch 222 Tage verblieben, eine Zahl, die eng mit Donald Trump und seiner Rolle im fortlaufenden Drehbuch der Offenbarung verknüpft ist.

300x250 boxone

Donald John Trump Sr. = 222

Siebter König Trump = 222

Schlüssel zur Apokalypse = 222 (der siebte König regiert ein zweites Mal, bevor der Antichrist zurückkommt)

Trump = 222 (Satanische Chiffre, Trump ist ein MAGA der Church of Satan)

Der Crotona Park, in dem Trump sprach, ist 127 Acres groß, und die Nachkommen der Trump-Familie sind alle Freimaurer des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus, wobei 127 die bedeutendste Zahl in der Gematria ist, die mit diesem Orden in Verbindung steht.

Schottischer Ritus der Freimaurerei = 127

Alter und anerkannter Schottischer Ritus = 127

Natürlich wäre in jedem normalen Jahr, das kein Schaltjahr ist, der 23. Mai der 143. Tag des Jahres und würde perfekt zum Jahr 127 passen .

Schottischer Ritus der Freimaurerei = 127, 143

Fox News verglich Trumps Kundgebung in New York mit der von Ronald Reagan. Denken Sie daran, Trump ist ein Maga/Magus der Church of Satan.

Ronald Reagan = 214, 56, 70, 1284

Kirche des Satans = 214, 56, 70, 1284

Fox veröffentlichte seinen Artikel auch um 10:52 Uhr, in der 52. Minute der Stunde, und der 23. Mai war ebenfalls mit einer 52 -Tages-Numerologie versehen.

52 ist eine Zahl, die eng mit dem Präsidenten, der Regierung, der Autorität und dem satanischen Titel Maga/Magus verbunden ist, den Trump geschickt hinter dem Motto „Make America Great Again“ versteckt hat.

5/23/24 = 5 + 23 + 24 = 52

Maga/Magus = 52

Autorität = 52

Präsident = 52

Regierung = 52

Weißes Haus = 52

Und als witzige Abwandlung des satanischen MAGA-Mitgliedsgrads sagte Trump: „Wir werden New York City wieder großartig machen“, ein Satz, der sich umgekehrt auf die berühmteste Jesuitenzahl reduzieren lässt : 201. Eine ziemliche Hommage an die Saturn anbetenden okkulten Orden.

Wir werden New York City wieder groß machen = 201, 201

Der Jesuitenorden = 201

Der Freimaurerorden = 201

Orden der Illuminaten = 201

Ignatius von Loyola = 201 (Gründer des Jesuitenordens)

Jorge Mario Bergoglio = 201 (Papst Franziskus, der erste Jesuitenpapst)

Die Weltmächte = 201

Saturnanbetung = 201

Wieder einmal ein klares Ritual, das von den Zahlen vollzogen wird, wie alles, was diese Marionetten auf der Weltbühne tun.

Politik ist Theater, alles, was Sie für real halten, wie es von den Medien präsentiert wird, ist Theater.

Der perfekte Weg, die Massen zu kontrollieren und sie in der Illusion zu halten.

Und denken Sie daran: Wenn Sie an einer Wahl teilnehmen, erkennen Sie ihre illusionäre Regierungsherrschaft an.

Sie erklären sich damit einverstanden, ihr Sklave, ihr Eigentum und ein Bürger ihrer künstlich geschaffenen Scheingesellschaft zu sein und sich beherrschen und regieren zu lassen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 24.05.2024